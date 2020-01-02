إعلان تشكيل مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)

يسر شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس 1441/05/07هـ الموافق 2020/01/02م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، حسب التالية أسماؤهم:

1. سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي.

2. سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد.

3. سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان.

4. سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل.

5. سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي.

6. سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان

7. سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار.

8. سعادة الأستاذ/ إكسافير روليت.

9. سعادة الأستاذ/ مارك مايكبيس.

كما تود شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تعبّر عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم وإسهامهم الفعّال فيما حققته الشركة من إنجازات خلا ل فترة عضويتهم.

