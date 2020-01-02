أخبار عاجلة

أجواء وكواليس ما قبل مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ 11 للدوري المصري -
مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان تشكيل مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)

Google+ Print
إعلان تشكيل مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) إعلان تشكيل مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)

يسر شركة السوق المالية (تداول) أن تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الخامسة، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة اليوم الخميس 1441/05/07هـ الموافق 2020/01/02م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، حسب التالية أسماؤهم:
1. سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي.
2. سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد.
3. سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان.
4. سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل.
5. سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي.
6. سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان
7. سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار.
8. سعادة الأستاذ/ إكسافير روليت.
9. سعادة الأستاذ/ مارك مايكبيس.

كما تود شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن تعبّر عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في دورته السابقة على جهودهم وإسهامهم الفعّال فيما حققته الشركة من إنجازات خلا ل فترة عضويتهم.
 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري