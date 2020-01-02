"ولاء للتأمين" تعلن الجدول الزمني لإتمام صفقة الاندماج مع "متلايف"(مستند)

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، عن العرض، والجدول الزمني، لعملية زيادة رأس المال، بغرض دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن دعوة الجمعية العامة غير العادية، لكل من الشركتين، بتاريخ 5 يناير / كانون الثاني 2020.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد الجمعية العامة غير العادية للشركتين (الاجتماع الأول)، بتاريخ 27 يناير / كانون الثاني 2020، وفي حالة عدم اكمال النصاب، سيتم الدعوة إلى (الاجتماع الثاني)، في اليوم نفسه.

وتابعت: "في حال عدم اكمال النصاب بالاجتماع الثاني، يتم دعوة الجمعية العامة للشركتين إلى الاجتماع الثالث، بتاريخ 25 فبراير / شباط 2020".

وفي حال موافقة الجمعية العامة للشركتين على اقتراح الاندماج، تبدأ فترة اعتراض الدائنين اعتبارا من 28 فبراير / شباط 2020، وتستمر لمدة 30 يوما.

وفي حال عدم وجود أية اعتراضات من قبل الدائنين، تعلن الشركتان بتاريخ الأول من مارس / آذار 2020، عن إتمام صفقة الاندماج، وتعليق تداول سهم "متلايف".

وبينت الشركة أنه سيتم الإعلان عن إدراج الأسهم الجديدة، في شركة ولاء للتأمين لصالح مساهمي شركة متلايف، وإلغاء شركة متلايف، وانتهاء عملية اندماج الشركتين.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في وقت سابق على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني، بزيادة رأسمالها، بهدف الاندماج مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وتلقت كل من شركة ولاء للتأمين، وشركة متلايف، مؤخرا خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما؛ يتضمن عدم ممانعتها على الصفقة الاندماج بين الشركتين.

وقررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، في 23 ديسمبر / كانون الأول 2020 عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف.

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