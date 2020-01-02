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العدل السعودية و"البلديات" تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة

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العدل السعودية و"البلديات" تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة العدل السعودية و"البلديات" تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة

الرياض- مباشر: أقرّ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد القصبي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل وليد الصمعاني، اتفاقية إثبات الهوية العقارية بين وزارتيهما.

وتهدف الاتفاقية، وفقاً لبيان مشترك للوزارتين، اليوم الخميس، إلى التكامل وتيسير آلية العمل، بما يوائم متطلّبات رؤية المملكة 2030 إدراكا بأهمية الملكية العقارية، وحفاظاً على التقدّم الذي تحقّقه المملكة في تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية.

وأوضحت الوزارتان أنّ رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يعطى للملكية العقارية ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات.

وتهدف الهوية العقارية إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقّة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية، عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها، إضافةً إلى اعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض، بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات.

وعن تفاصيل الاتفاقية، أوضحت الوزارتان، أنّه بناءً على ما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المستمرّة بين فرق العمل المختصّة في كلا الوزارتين، وبعد إضافة رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة، تمّ الاتفاق على اعتماد نموذج موحّد لحوكمة إثبات الهوية العقارية، والمشتمل على تحديد الإجراءات وتزمينها، والقواعد والمعايير والضوابط الموضوعية والفنيّة للتحقّق من الملكية، وإصدار القرارات المساحية.

واتفقت الوزارتان على الربط الإلكتروني للمهامّ ذات الصلة بعمل الوزارتين، تيسيراً للعمل، وضماناً لسرعة الإنجاز"، وتكوين لجنة توجيهية دائمة من الوزارتين برئاسة وكيل وزارة العدل، للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، لمتابعة تنفيذ المهامّ المتفق عليها، وتذليل أيّ معوّقات تُواجهها، وكذلك تكوين فرق مساندة، تتضمن مهامّها رفع تقارير دورية عن سير العمل. 

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