أخبار عاجلة

أجواء وكواليس ما قبل مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ 11 للدوري المصري -
مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محلل يتوقع قفزة بالإسترليني إلى 1.65 دولار في 2020

Google+ Print
محلل يتوقع قفزة بالإسترليني إلى 1.65 دولار في 2020 محلل يتوقع قفزة بالإسترليني إلى 1.65 دولار في 2020

مباشر: توقع محلل استراتيجي أن الجنيه الإسترليني سوف يقفز إلى مستوى 1.65 دولار في عام 2020، كما يرى أن العملة ستكون واحدة من أفضل الصفقات في العالم.

وقال "مايكل هاريس" مؤسس "كريبستون إستراتيجيك ماكرو" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الخميس، إن العملة قد تشهد قفزة مفاجئة مع إعادة تقييم المستثمرين لإمكانات المملكة المتحدة على المدى الطويل.

وتابع: "ما سوف نشهده هو دولة أحجم الجميع عن الاستثمار فيها – يوجد حجم هائل من الطلب المكبوت – وبمجرد وضوح الرؤية حول القابلية للاستثمار بناءً على وضوح اتجاه هذه الدولة فإن الجنيه الإسترليني سيرتفع".

وأضاف أن الجنيه الإسترليني سيكون واحداً من أفضل الصفقات في العالم.

وكان الإسترليني قفز إلى 1.35 دولار – حوالي ارتفاع بنحو 2 بالمائة – في أعقاب الفوز التاريخي لحزب المحافظين الحاكم الذي يقوده بوريس جونسون في الشهر الماضي.

ومع ذلك تراجعت العملة البريطانية مجدداً إلى 1.31 دولار بعد تحديد حكومة جونسون الموعد النهائي للفترة الانتقالية المصاحبة للبريكست ما أثار مخاوف الخروج الصعب.

واستبعد "هاريس" أن تشكل احتمالية البريكست غير المنظم خطراً حقيقياً على الجنيه الإسترليني.

وقال: "لا أعلم ما إذا كانت قيمة العملة ستصل إلى 1.55 أو 1.75 دولار، لكني متأكد من أنه سيشهد قفزة".

وأضاف: "ربما يستغرق ذلك 18 شهراً وربما يحدث في غضون 24 شهراً، لكن الفكرة أنه بعد الانتخابات لا يزال الناس يتحدثون عن البريكست الصعب كأمر غير منطقي على الإطلاق".

وكان الإسترليني ارتفع بنحو 4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2019، وهو ما يعتبر الزيادة السنوية الثانية في غضون 6 أعوام مضت.

وبحلول الساعة 12:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.4 بالمائة لتسجل 1.3194 دولار.

وبالنظر إلى الجبهة الاقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة سجل أكبر وتيرة تراجع منذ عام 2012 خلال الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية

السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع

مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع

مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع

مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع