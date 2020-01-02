محلل يتوقع قفزة بالإسترليني إلى 1.65 دولار في 2020

مباشر: توقع محلل استراتيجي أن الجنيه الإسترليني سوف يقفز إلى مستوى 1.65 دولار في عام 2020، كما يرى أن العملة ستكون واحدة من أفضل الصفقات في العالم.

وقال "مايكل هاريس" مؤسس "كريبستون إستراتيجيك ماكرو" في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي"، اليوم الخميس، إن العملة قد تشهد قفزة مفاجئة مع إعادة تقييم المستثمرين لإمكانات المملكة المتحدة على المدى الطويل.

وتابع: "ما سوف نشهده هو دولة أحجم الجميع عن الاستثمار فيها – يوجد حجم هائل من الطلب المكبوت – وبمجرد وضوح الرؤية حول القابلية للاستثمار بناءً على وضوح اتجاه هذه الدولة فإن الجنيه الإسترليني سيرتفع".

وأضاف أن الجنيه الإسترليني سيكون واحداً من أفضل الصفقات في العالم.

وكان الإسترليني قفز إلى 1.35 دولار – حوالي ارتفاع بنحو 2 بالمائة – في أعقاب الفوز التاريخي لحزب المحافظين الحاكم الذي يقوده بوريس جونسون في الشهر الماضي.

ومع ذلك تراجعت العملة البريطانية مجدداً إلى 1.31 دولار بعد تحديد حكومة جونسون الموعد النهائي للفترة الانتقالية المصاحبة للبريكست ما أثار مخاوف الخروج الصعب.

واستبعد "هاريس" أن تشكل احتمالية البريكست غير المنظم خطراً حقيقياً على الجنيه الإسترليني.

وقال: "لا أعلم ما إذا كانت قيمة العملة ستصل إلى 1.55 أو 1.75 دولار، لكني متأكد من أنه سيشهد قفزة".

وأضاف: "ربما يستغرق ذلك 18 شهراً وربما يحدث في غضون 24 شهراً، لكن الفكرة أنه بعد الانتخابات لا يزال الناس يتحدثون عن البريكست الصعب كأمر غير منطقي على الإطلاق".

وكان الإسترليني ارتفع بنحو 4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2019، وهو ما يعتبر الزيادة السنوية الثانية في غضون 6 أعوام مضت.

وبحلول الساعة 12:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.4 بالمائة لتسجل 1.3194 دولار.

وبالنظر إلى الجبهة الاقتصادية، فإن الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة سجل أكبر وتيرة تراجع منذ عام 2012 خلال الشهر الماضي.