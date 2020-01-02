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اعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

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اعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة اعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
أولا: شروط الترشح:

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 14/5/2018م (مرفق).

1- القدرة على القيادة: - وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- الكفاءة: - وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية وبالإدارة والاقتصاد والمحاسبة.

3- القدرة على التوجيه: - وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4- المعرفة المالية: - وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5- اللياقة الصحية: - وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

6- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او تمت ادانته لقيامه بسلوك مخالف في الاسواق المالية أو الاعمال التجارية.

7- عند تقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب أن لا تزيد عدد عضوياته في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية عن أربع شركات.

8- أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

ثانياً: متطلبات الترشيح

. تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة•

• تعبئة وتوقيع نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية، نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية المرفقة ونموذج رقم (3) والتي يمكن الحصول عليه من من رابط هيئة السوق المالية التالي: (مرفق)

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

• يجب على المرشح توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي او عضو مستقل).

• يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

•أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ‌. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

ب‌. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

•أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

والله الموفق،

مباشر (اقتصاد)

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