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"الغاز" تحصل على الدفعة الأولى من قرض الصندوق الصناعي السعودي

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"الغاز" تحصل على الدفعة الأولى من قرض الصندوق الصناعي السعودي "الغاز" تحصل على الدفعة الأولى من قرض الصندوق الصناعي السعودي

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية- الغاز، اليوم الخميس، عن استلامها الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمثل 50 بالمائة من قيمة القرض.

وأوضحت الشركة في بيان، على "تداول"، أن الدفعة بلغت قيمتها 85.3 مليون ريال، وذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة 16.2 مليون ريال.

حصلت "الغاز" على قرض الصندوق بقيمة 203 ملايين ريال، بمدة تمويل 6 سنوات، بضمانات رهن سبع أراضي ومحطة الدمام وسند لأمر.

وأعلنت الشركة حينئذ، عن استخدام التمويل في إنشاء خطوط ومناطق مناولة لتعبئة وتوزيع الغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ألف طن، والمشروع سيقام في جميع فروع الشركة.

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