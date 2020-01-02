أخبار عاجلة

أجواء وكواليس ما قبل مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش في الأسبوع الـ 11 للدوري المصري -
مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير الخزانة يقود الوفد الأمريكي في مؤتمر "دافوس"

Google+ Print
وزير الخزانة يقود الوفد الأمريكي في مؤتمر "دافوس" وزير الخزانة يقود الوفد الأمريكي في مؤتمر "دافوس"

مباشر: أعلن البيت الأبيض أن وزير الخزانة الأمريكي سيقود وفد الولايات المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البيت الأبيض عبر بيان أمس الأربعاء، إن "ستيفن منوشين" سيقود مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذين سيحضرون المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده في الفترة بين 21 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة "دافوس " السويسرية.

ومن المقرر أن ينضم وزراء التجارة والعمل والنقل في الأمريكية إلى الوفد المسافر إلى "دافوس"، بالإضافة إلى الممثل التجاري "روبرت لايتزير" وإيفكا التي تشغل منصب مستشار في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد ألغى في النسخة الماضية من مؤتمر "دافوس" لعام 2019 خطته لحضور التجمع السنوي للقادة الاقتصاديين والسياسيين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يواجه "ترامب" - الذي أصبح ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة من قبل مجلس النواب في يوم 18 ديسمبر/كانون الأول - تحقيقات العزل بمجرد أن تقوم رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بإرسال الاتهامات إلى مجلس الشيوخ.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والري ورئيس المخابرات

الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والري ورئيس المخابرات

تونس.. ملامح الحكومة وحسابات النهضة

تونس.. ملامح الحكومة وحسابات النهضة