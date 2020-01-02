وزير الخزانة يقود الوفد الأمريكي في مؤتمر "دافوس"

مباشر: أعلن البيت الأبيض أن وزير الخزانة الأمريكي سيقود وفد الولايات المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البيت الأبيض عبر بيان أمس الأربعاء، إن "ستيفن منوشين" سيقود مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذين سيحضرون المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده في الفترة بين 21 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة "دافوس " السويسرية.

ومن المقرر أن ينضم وزراء التجارة والعمل والنقل في الحكومة الأمريكية إلى الوفد المسافر إلى "دافوس"، بالإضافة إلى الممثل التجاري "روبرت لايتزير" وإيفكا ترامب التي تشغل منصب مستشار في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد ألغى في النسخة الماضية من مؤتمر "دافوس" لعام 2019 خطته لحضور التجمع السنوي للقادة الاقتصاديين والسياسيين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يواجه "ترامب" - الذي أصبح ثالث رئيس أمريكي يتعرض للمساءلة من قبل مجلس النواب في يوم 18 ديسمبر/كانون الأول - تحقيقات العزل بمجرد أن تقوم رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بإرسال الاتهامات إلى مجلس الشيوخ.