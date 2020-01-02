تعلن شركة متلايف إيه آي جي العربي عن نشر تعميم مجلس الإدارة فيما يتعلق بصفقة الاندماج المحتملة ("صفقة الاندماج") مع ولاء للتأمين التعاوني

إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني ("شركة ولاء") زيادة رأس مالها لغرض دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني ("متلايف إيه آي جي العربي" أو "الشركة") في شركة ولاء من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 04/05/1441 هـ (الموافق 30/12/2020 م)،

قامت شركة ولاء في وقت سابق من هذا اليوم بنشر:

• مستند العرض الموجه لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي ("مستند العرض") والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة ولاء إلى مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لغرض دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة ولاء والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1- 50 - 2007 بتاريخ 21-09-1428هـ (الموافق 3-10-2007م) والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-94-2017 بتاريخ 25-01-1439هـ (الموافق 15-07-2018م) ("لائحة الاندماج والاستحواذ").

• تعميم لمساهميها بشأن زيادة رأس مال شركة ولاء لغرض دمج متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء والمعد وفقا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 9-4-1439 هـ (الموافق 27-12- 2017م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3 - 45 - 2018 وتاريخ 7 - 8 - 1439 هـ (الموافق 23 -4- 2018م).

وفي هذا الخصوص تعلن شركة شركة متلايف إيه آي جي العربي بنشر تعميم مجلس إدارتها ("التعميم") المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي بشأن العرض المقدم لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي فيما يخص صفقة الاندماج، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي من قبل بيت التمويل السعودي الكويتي والذي تم تعيينه كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة. ويؤكد مجلس إدارة متلايف إيه آي جي العربي على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة قيام كل مساهم من مساهمي متلايف إيه آي جي العربي بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له ويجب عليه الاعتماد على مراجعته الخاصة لصفقة الاندماج للتأكد من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

تم ارفاق نسخة من تعميم مجلس الإدارة ضمن هذا الإعلان. كما يمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من خلال زيارة الموقع الالكتروني ل متلايف إيه آي جي العربي (www. metlifeaiganb.com) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa). كما يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من خلال زيارة الموقع الالكتروني لشركة ولاء (www.walaa.com) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.tadawul.com.sa).

كما تود متلايف إيه آي جي العربي التأكيد على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج (الموضحة في تعميم مجلس الإدارة) للمعاينة من قبل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي ابتداءً من تاريخ 07/05/1441 هــ (الموافق 02/01/2020 م) وذلك في مقرها الرئيسي (برج الإبداع – طريق الملك فهد – حي العليا / ص.ب. 56437 الرياض 11554) خلال ساعات العمل الاعتيادية في أي يوم عمل، وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم مجلس الإدارة).

وستقوم متلايف إيه آي جي العربي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.