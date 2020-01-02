ارتفاع الأسهم الصينية بأكثر من 1% بدعم قرار البنك المركزي

مباشر: ارتفعت الأسهم الصينية بأكثر من 1 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم خطوات تحفيزية للبنك المركزي بالإضافة إلى التفاؤل بشأن ملف التجارة.

وخفض بنك الشعب الصيني أمس نسبة متطلبات الاحتياطي للمقرضين التجاريين بمقدار 50 نقطة أساس، لزيادة السيولة المتاحة للإقراض قبل العام الصيني الجديد في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية أن النشاط الصناعي في الصين تراجع في الشهر الماضي، لكنه لايزال أعلى منطقة التوسع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع مسؤولين صينيين في واشنطن يوم 15 يناير/كانون الثاني الحالي.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 3085 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "سي.إس.أي 300" بنحو 1.4 بالمائة عند مستوى 4152 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2018

وسجل مؤشر "شنغهاي المركب" صعوداً بنحو 22.3 بالمائة في عام 2019، كما حقق مؤشر "سي.إس.أي 300" مكاسب سنوية بنسبة 36 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل الدولار عند مستوى 6.6935 يوان.