"جازادكو" تُلغي الاستحواذ على البكري الدولية للطاقة المحدودة

الرياض- مباشر: أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المدرجة بسوق الأسهم السعودي-تداول، اليوم الخميس، عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019 عدم تمديد المدة الزمنية للاتفاقية وعدم المضي في صفقة الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الصفقة لم تعد وفقاً لأحكامها تصب في مصلحة الشركة ولم تعد متوافقة مع الاعتبارات المالية التي بنيت عليها الصفقة لا سيما في ظل تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة عدة مرات وعدم تحقق عدد من الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية حتى تاريخ الإخطار.

ووقعت "جازادكو"، 28 ديسمبر/كانون الأول 2018، اتفاقية شراء نهائية مع شركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة؛ بهدف الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للبائعين.

وحصلت "جازادكو" على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وتم تقييم شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة بقيمة تعادل 592.5 مليون ريال؛ وبالتالي سيتم سداد القيمة من خلال دفع مبلغ نقدي يعادل 67.5 مليون ريال، وإصدار أسهم في شركة جازان للطاقة والتنمية بقيمة إجمالية 525 مليون ريال .

قرر مجلس إدارة شركة "جازادكو" أيضا، الشهر الماضي، إلغاء مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة جبل أحد القابضة، دون اتفاق.

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