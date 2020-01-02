سوق الأسهم السعودية يسجل أول مكاسبه في عام 2020

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الخميس، باللون الأخضر، ليسجل أول مكاسبه، بالعام 2020، في ظل أداء إيجابي للقطاعات الكبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعا 0.46 بالمائة، بمكاسب بلغت 38.16 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,397.01 نقطة.

وارتفعت قيمة التداول إلى 3.47 مليار ريال، مقابل 3.2 مليار ريال، بالجلسة السابقة، وبلغت كمية التداول 147.58 مليون سهم، مقابل 146.5 مليون سهم، بجلسة أمس الثلاثاء.

وتصدر سهم أرامكو السعودية نشاط الأسهم على كافة المستويات، بقيمة تداول بلغت بنحو 328.3 مليون ريال، من خلال 9.4 مليون سهم، وأغلق مرتفعا 0.14 بالمائة عند مستوى 35.15 ريال.

وسجل سهم "الكابلات" أعلى المكاسب، بعد صعوده 10 بالمائة، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ العام 2018، وكانت أكبر الخسائر لسهم "الكثيري"، الذي هبط 2.02 بالمائة.

وشهدت القطاعات الكبرى ارتفاعا جماعيا، بصدارة "الاتصالات" الذي أغلق مرتفعا 1.2 بالمائة، وصعد قطاع البنوك 0.62 بالمائة.

وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا نسبته 0.17 بالمائة، بنهاية التعاملات، وبلغت مكاسب قطاع المواد الأساسية 0.16 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات، تصدرها قطاع الرعاية الصحية، الذي أغلق متراجعا 0.52 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازي "نمو"، فقد أنهى تعاملاته، بتراجع نسبته 1.24 بالمائة، فاقدا 86.3 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 6,869.74 نقطة.

وتراجعت أسهم السوق بشكل جماعي تصدرها سهم "الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر بنسبة 2.15 بالمائة.

وأنهى السوق السعودي، جلسة أمس الأربعاء، بتراجع نسبته 0.36 بالمائة، بضغط مباشر من 3 قطاعات رئيسية.

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