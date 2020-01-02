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اعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية شراء نهائية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة

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اعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية شراء نهائية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة اعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية شراء نهائية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة
بند توضيح مقدمة تود شركة جازان للطاقة والتنمية أن تعلن عن قيامها في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م بإخطار ممثل البائعين المالكين لكامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة بانقضاء اتفاقية الشراء النهائية الخاصة بصفقة استحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة ("الصفقة") (بما في ذلك انتهاء الآثار الناتجة عن الاتفاقية) ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر 2019. ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية بتاريخ 29 ديسمبر 2019 عدم تمديد المدة الزمنية للاتفاقية وعدم المضي في الصفقة حيث لم تعد الصفقة وفقاً لأحكامها تصب في مصلحة الشركة ولم تعد متوافقة مع الاعتبارات المالية التي بنيت عليها الصفقة لا سيما في ظل تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بالصفقة عدة مرات وعدم تحقق عدد من الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية حتى تاريخ الإخطار. الحدث الذي سبق إعلانه توقيع اتفاقية شراء نهائية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق

مباشر (اقتصاد)

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