اعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية شراء نهائية للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة