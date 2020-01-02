بأول أيام عام 2020: بدء تصدير الغاز "الإسرائيلي" إلى الأردن

جي بي سي نيوز:- قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، اليوم الأربعاء، إنه تم الشروع في تصدير الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان" إلى الأردن، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية منذ العام 2016، مؤكدا بأنه خلال أسبوع إلى 10 أيام سيتم ضخ الغاز إلى مصر ، بحسب موقع "عرب48"

جاءت تصريحات شطاينتس في حديثه للموقع الإلكتروني التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أعلن رسميا عن بدء ضخ الغاز من حقل "ليفياثان" صباح اليوم الأربعاء، بعد نجاح تجربة الانبعاثات في منصة "ليفياثان" قبالة سواحل البلاد، أمس الثلاثاء.

ويأتي بدء التصدير الغاز الإسرائيلي على الرغم من المعارضة التي تشهدها الأردن، ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، علما أنه منذ عامين، بدأ الغاز الإسرائيلي من حقل "تمار" يتدفق إلى الأردن.

وقال شطاينتس "أصبحت إسرائيل مصدرا للطاقة لأول مرة في تاريخها. هذا يحدث الآن وفي هذه الدقائق، وأنا لأول مرة هنا أعلن أن إسرائيل أصبحت في هذه اللحظة مصدرا للغاز إلى الأردن...".

وأضاف "قبل حوالي خمس سنوات، عندما قمت بصياغة الخطوط العريضة لمشروع الغاز، قلت إنه خلال فترة ولايتي، لا يمكن الإبقاء على حقل ليفياثان عالقا ونحن نموت من تلوث الهواء بالفحم، قيل لي إنني مخطئ".

وتابع "عندما قلت خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا أنه قد تكون هناك صادرات للغاز الإسرائيلي لمصر والأردن، قالوا بأنني أحاول تضليل القضاة، عندها تم تطوير حقل ليفياثان ونشهد تراجعا في معدلات التلوث في البلاد".

وحسب وزير الطاقة الإسرائيلي ستغلق بالعامين المقبلين محطة توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم في الخضيرة، ومن ثم المحطة في عسقلان. كما ستصل الأرباح إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة من تشغيل حقلي الغاز "تمار" وليفياثان" وتصدير الغاز الإسرائيلي.

وسبق أن أعلن شطاينتس عن قراره الذي يجيز للشركات الإسرائيلية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وسط توقعات بانطلاق عملية التصدير الشهر الجاري.

وستصدر الشركات الإسرائيلية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.