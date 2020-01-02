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الإنتاج الصناعي البريطاني يسجل أكبر تراجع في 7 سنوات

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الإنتاج الصناعي البريطاني يسجل أكبر تراجع في 7 سنوات الإنتاج الصناعي البريطاني يسجل أكبر تراجع في 7 سنوات

مباشر: انخفض النشاط الصناعي في المملكة المتحدة لثاني أضعف قراءة في 7 أعوام ونصف خلال الشهر الماضي، مع تراجع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 2012.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 47.5 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وهو ثاني أضعف مستوى خلال سبع سنوات ونصف، مقابل 48.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين والقراءة الأولية تشير إلى أن النشاط الصناعي في بريطانيا سوف يسجل 47.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاءت بذلك قراءة النشاط الصناعي دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة، ما يعني استمرار الانكماش في المملكة المتحدة.

وبحسب البيانات، تراجع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز 2012 كما انخفضت الأعمال الجديدة للشهر الثامن على التوالي.

وأوضحت البيانات استمرار عملية فقدان الوظائف للشهر التاسع على التوالي.

وبحلول الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.3212 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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