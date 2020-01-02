صندوق "هدف" يستهدف تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال السعودي

الرياض ـ مباشر: أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن استراتيجية الصندوق الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة "هدف" مطلع الأسبوع الجاري، تعمل على تطوير أداء الصندوق، ورفع نسبة مشاركة القوى الوطنية بسوق العمل.

وقال تركي بن عبدالله الجعويني، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، إن برامج ومبادرات (هدف)، تتضمن تمكين أبناء الوطن، وتأهيليهم وتوظيفهم في بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة.

وأشار مدير عام "هدف" إلى أن الصندوق يعمل في الوقت الحالي على تعزيز وتطوير شراكاته الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف زيادة معدلات توظيف السعوديين.

ووافق مجلس إدارة، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في وقت سابق على استراتيجية الصندوق الجديدة، وأقر موازنة الصندوق للعام المالي (2020م).

وأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة تعاون، لتدريب ألف باحث عن العمل، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

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