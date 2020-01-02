رأس الخيمة تُبهر العالم في احتفال ليلة رأس السنة بعد تسجيل إنجازين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

توجّهت أنظار العالم نحو إمارة رأس الخيمة التي أبهرت الجميع في كافة أنحاء العالم بحفل ليلة رأس السنة المذهل الذي حققت في خلاله لقبين ضمن موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية. وشهد آلاف من الزوار، بمن فيهم السياح القادمين من كافة أنحاء العالم، عرضاً للألعاب النارية استمرّ 13 دقيقة، شاهده مليارات الأشخاص من خلال البث المباشر عبر الإنترنت والبث عبر الشبكات التلفزيونية العالمية.

وفي خطوة ترسّخ مكانة رأس الخيمة بصفتها "العاصمة السياحية لدول مجلس التعاون الخليجي"، سجّل الحدث ألقاباً بموسوعة "غينس" العالمية للأرقام القياسية عن فئتي "أكبر عدد من المركبات الجوية غير المأهولة المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية". وبذلك، يرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة ضمن موسوعة "غينيس" إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاثة أعوام.

وقد سجلت الرقم القياسي الأول بعد تقديم عرض آسر للألعاب النارية باستخدام 173 طائرة دون طيار من طراز "بايرو درونز" في وقت واحد. أما الألعاب النارية التي بشّرت بالعام الجديد من خلال لوحة بصرية على شكل الرقم "2020" في السماء، فأعقبها ثريا أنيقة تتدلى منها الأنوار المتألقة لترسم إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم إمارة رأس الخيمة.

أما الرقم القياسي عن فئة أطول شلال من الألعاب النارية بامتداد 3,788.86 متراً، فتفوق على الرقم القياسي السابق البالغ 3,517.23 متراً، والمسجل في فوكوكا في اليابان. ونجحت الألعاب النارية التي يبلغ طولها ما لا يقل عن 28 سنتمتر وبقطر لا يقل عن 3 سنتمترات، في تقديم عرض مذهل للجمهور.

هذا وبدأ الزوار بالتدفق إلى الموقع الرئيسي للحدث في "جزيرة المرجان"، أبرز وجهات أسلوب الحياة التي تطورها "مرجان"، المطور الرئيسي في رأس الخيمة، في وقت مبكر من المساء، إضافة إلى حضور كثيف لمنصات المشاهدة في منطقة الحمراء. وللمرة الأولى، استضافت رأس الخيمة حفل العشاء الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة، بمشاركة الفنانة الحائزة على جوائز عديدة، وكاتبة الأغاني وأيقونة الموضة، نجوى كرم والفنان الشهير وليد الشامي.

وقال متحدث باسم اللجنة الخاصة باحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة: "يمثل هذا الحدث تجسيداً لرؤى قيادتنا الرشيدة في رأس الخيمة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى الوجهات العالمية المفضلة للاحتفال بالعام الجديد. وبالإضافة إلى تسجيل عروض الألعاب النارية لرقمين قياسيين جديدين في مسموعة "غينيس" للأرقام القياسية، سيترك هذا الحدث أثراً بالغاً يؤكّد على المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية للسياحة والتجزئة والترفيه في المنطقة".

شاهدوا حفل رأس السنة الجديدة على الإنترنت على الموقع الإلكتروني التالي: raknye.com. وتابعوا مجريات الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي على @rakmediaoffice.