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حصاد 2019..القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عقارية بالسوق السعودي (إنفوجرافيك)

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الرياض- مباشر: تصدرت شركة جبل عمر قائمة أعلى الشركات العقارية المدرجة بسوق الأسهم في القيمة السوقية بنهاية 2019، بنحو 25.23 مليار ريال، تلتها شركة المراكز العربية بنحو 13.8 مليار ريال.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لقطاع العقارات بالسوق نحو 87.9 مليار ريال تمثل نسبة 0.97 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم السوق مجتمعة البالغة نحو 9.03 تريليون ريال. 

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أكبر 10 شركات عقارية بالسوق السعودي، من حيث القيمة السوقية:

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