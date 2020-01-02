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أغنى شخص في إفريقيا يربح 4.3 مليار دولار خلال 2019

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مباشر - سالي إسماعيل : حقق أغنى ملياردير في إفريقيا مكاسب قوية خلال عام 2019، ليصعد صافي ثروته إلى نحو 15 مليار دولار.

وبحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء، فإن ثروة رجل الأعمال الملياردير النيجيري "اليكو دانغوت" ارتفعت بنحو 4.32 مليار دولار خلال عام 2019 على خلفية الاستثمار في قطاع الأسمنت والدقيق والسكر.

وصعدت بذلك صافي ثروة رجل الأعمال النيجيري، البالغ من العمر 62 عاماً، إلى مستوى 14.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليحل في المرتبة رقم 96 بقائمة أثرياء العالم.

ثروة "اليكو دانغوت" خلال عام 2019 - (المصدر: وكالة بلومبرج للأثرياء)

وبدأ "دانغوت" بيع الأسمنت من خلال شركة خاصة ثم تحول لتصنيع مواد البناء في تسعينيات القرن العشرين مع التوسع في مجالات أخرى.

ويمكن أن يكون 2020 بمثابة عام هام بالنسبة للملياردير النيجيري، والذي يقترب من إنشاء واحد من أكبر مصانع تكرير النفط في العالم وذلك في نيجيريا، وفقاً لوكالة بلومبرج.

مباشر (اقتصاد)

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