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النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل الانكماش في نهاية 2019

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النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل الانكماش في نهاية 2019 النشاط الصناعي في ألمانيا يواصل الانكماش في نهاية 2019

مباشر: واصل النشاط الصناعي للقطاع الخاص في ألمانيا انكماشه خلال الشهر الأخير لعام 2019، مع الانخفاض في الإنتاج والعمالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 43.7 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 44.1 نقطة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين والقراءة الأولية تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 43.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاءت بذلك قراءة النشاط الصناعي دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة نحو 50 نقطة، ما يعني استمرار الانكماش في ألمانيا.

وبحسب البيانات، فإن الإنتاج والعمالة سجلا انخفاضاً خلال الشهر الماضي في حين أن الطلبيات الجديدة تراجعت بأقل وتيرة في عام 2019.

وأوضحت البيانات أن توقعات الإنتاج وصلت لأعلى مستوى في 15 شهراً.

وبحلول الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسة 0.1 مسجلاً 1.1200 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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