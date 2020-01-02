وزير الصناعة السعودي: نسعى لتحويل المملكة لقوة صناعية وتعدينية عالمية

الرياض ـ مباشر: بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مع انطلاق العام عام 2020، مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر بن إبراهيم الخريف.

وقال الوزير؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، إن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأضاف الخريف أن الوزارة تسعى لتحويل المملكة لقوة صناعية وتعدينية عالمية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.

وتابع: "سنمضي قدماً في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وبين الوزير أن الوزارة ستعمل على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين.

ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أنه سيتم التركيز على دعم عمليات التصدير سعياً للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقماً مهماً في منظومة الاقتصاد الدولي.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أمس الأربعاء، إن الوزارة تطمح أن نكون مثالاً لوزارات المستقبل في الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة.

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