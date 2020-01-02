الدولار يرتفع عالمياً من أدنى مستوياته في 6 أشهر

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن وصل إلى أقل مستوى له في ستة أشهر قبل عطلة الكريسماس.

واستفاد الدولار من أداء الاقتصاد الأمريكي في عام 2019، ولكن التخفيف من المخاوف التجارية الصينية الأمريكية عزز التفاؤل بأن العام الجديد قد يكون لصالح تعافي اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه سيتم توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في غضون أسبوعين.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، من المقرر إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة والقراءة النهائية للنشاط الصناعي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 1.1203 دولار.

وارتفعت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.08 بالمائة مسجلة 108.85 ين، وسجلت زيادة بنسبة 0.3 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3213 دولار.

وسجل الدولار كذلك ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 0.9693 فرنك.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 96.570.