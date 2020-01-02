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سعر الذهب يرتفع عالمياً مع ضعف الدولار

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سعر الذهب يرتفع عالمياً مع ضعف الدولار سعر الذهب يرتفع عالمياً مع ضعف الدولار

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ضعف الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع اقتراب الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في ستة أشهر وسط مراهنات على أن حالة تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي على نظرائه في الدول المتقدمة قد تكون وصلت إلى النهاية.

 

وكان المستثمرون يقبلون على الدولار الأمريكي خلال السنوات الماضية بفضل تفوق أداء الولايات المتحدة مقارنة بنظرائه في أوروبا وآسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد يوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر أقتصادين سيتم توقيعها في غضون أسبوعين في البيت الأبيض.

وبحلول الساعة 9:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 1523.30 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1520.97 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 96.527 ليكون قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر.

مباشر (اقتصاد)

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