حصاد 2019.. أرامكو بصدارة أكبر 10 شركات سعودية مُدرجة (إنفوجرافيك)

الرياض- مباشر: تصدرت أرامكو السعودية قائمة الشركات المُدرجة بسوق الأسهم السعودية في عام 2019، في القيمة السوقية بنحو 7.05 تريليون ريال بنهاية تعاملات يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتقوم بتغيير قائمة الأعلى سوقياً بعد استمرارها لسنوات.

وجاءت الشركة السعودية للصناعات الأساسية- سابك في المركز الثاني بفارق كبير عن أرامكو بقيمة سوقية 281.7 مليار ريال.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي قائمة أكبر 10 شركات وفقا للقيمة السوقية بنهاية تداولات 2019.

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