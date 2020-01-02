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"حساب المواطن" بالسعودية يكشف عن عملياته التشغيلية في 2019

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الرياض ـ مباشر: كشف برنامج حساب المواطن، بالسعودية، أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس، أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال في عام 2019م، إلى جانب معالجة 227 ألف طلب تقني.

وأشار القحطاني إلى أن برنامج حساب المواطن راجع نحو 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق خلال العام الماضي.

كما نوه بأنه تم التعامل مع قرابة 630 ألف طلب واستفسار عبر حسابات البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لجميع حسابات البرنامج.

وحساب المواطن هو برنامج وطني أطلقته ؛ بهدف زيادة كفاءة دعم المواطنين وفقاً لمعدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد؛ بهدف تخفيف الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي.

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مباشر (اقتصاد)

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