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النشاط الصناعي في منطقة اليورو يواصل الانكماش خلال ديسمبر

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النشاط الصناعي في منطقة اليورو يواصل الانكماش خلال ديسمبر النشاط الصناعي في منطقة اليورو يواصل الانكماش خلال ديسمبر

مباشر: يواصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو الانكماش وإن كان بوتيرة أقل من التقديرات الأولية خلال الشهر الأخير من عام 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت، اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 46.3 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 46.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين والقراءة الأولية تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 45.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاءت بذلك قراءة النشاط الصناعي دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغة 50 نقطة، ما يعني استمرار الانكماش في منطقة اليورو.

وبحسب البيانات، فإن الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعت بوتيرة متسارعة خلال نهاية عام 2019 ليفقد مؤشر مديري المشتريات الزخم بعد أن وصل لأعلى مستوى في 3 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت البيانات أن الانكماش غلب على معظم دول منطقة اليورو مع تسجيل ألمانيا (43.7 نقطة) القراءة الأسوأ يليها النمسا (46 نقطة) ثم إيطاليا (46.2 نقطة) في حين أن فرنسا (50.4 نقطة) واليونان (53.9 نقطة) سجلا توسعاً في النشاط الصناعي.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1211 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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