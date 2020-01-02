"الكابلات" يسجل أعلى مكاسبه منذ 2018..بعد إقرار زيادة رأس المال

مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سهم شركة الكابلات السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الخميس، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية، ويسجل أعلى مكاسبه منذ العام 2018، وذلك تزامنا مع إعلان الشركة عن إقرار زيادة رأس المال.

وارتفع السهم بنسبة 10 بالمائة، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ 10 أكتوبر 2018، تصدر بها قائمة الارتفاعات بالسوق السعودي.

وقفز السهم إلى مستوى 22.44 ريال، في تلك الأثناء، ليصل إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر، وبالتحديد، منذ جلسة 24 مارس / آذار 2019.

وبلغت كمية التداول على السهم في هذه الأثناء 531.7 ألف سهم، بلغت قيمتها 11.77 مليون ريال من خلال 503 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر في تلك الأثناء، بارتفاع سبته 0.23 بالمائة، مضيفا 19 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,377.97 نقطة.

وأعلنت الشركة، أمس الأربعاء، عن قرار الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 250 مليون ريال.

وأوضحت الشركة زيادة رأس المال، تهدف إلى إعادة الهيكلة، وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في بداية ديسمبر / كانون الأول الماضي، على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأسمالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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