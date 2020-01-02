ارتفاع الأسهم الأوروبية بمستهل أولى جلسات العام الجديد

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين إعلان تفاصيل حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تغريدة على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاتفاق الجزئي مع الصين سيتم توقعيه في البيت الأبيض في غضون أسبوعين.

ومن المقرر إعلان مجموعة من بيانات النشاط الصناعي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو ككل وكذلك المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب بيانات مؤسستي ماركت وكاسين، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين شهد توسعاً في النشاط خلال الشهر الماضي لكن بأقل من القراءة المسجلة في الشهر السابق له.

وقاد قطاع الموارد الأساسية المكاسب في البورصات الأوروبية بمستهل جلسة اليوم بمكاسب 0.9 بالمائة مع حقيقة أن كافة القطاعات الأخرى حلت في النطاق الإيجابي.

وبحلول الساعة 8:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 06 بالمائة ليصل إلى 418.3 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 7603.3 نقطة.

كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بأكثر من 0.3 بالمائة ليسجل 13291.3 نقطة في حين أن مؤشر "كاك" الفرنسي شهد زيادة بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة ليصل إلى 6028.2 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية سجلت مكاسب بنحو 21 بالمائة خلال عام 2019.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1211 دولار.