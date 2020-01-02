أخبار عاجلة

مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تثير ضجة بمكياج يظهرها ببشرة سوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النفط يرتفع مع التفاؤل التجاري والتوترات بالشرق الأوسط

Google+ Print
النفط يرتفع مع التفاؤل التجاري والتوترات بالشرق الأوسط النفط يرتفع مع التفاؤل التجاري والتوترات بالشرق الأوسط

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع التفاؤل التجاري والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأثر الذهب الأسود إيجاباً من التفاؤل الذي خيّم على المستثمرين حيال الصفقة التجارية المحتمل توقيعها هذا الأسبوع بين أكبر اقتصادين حول العالم، كونها قد تساهم في تقليص المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي على الخام.

وفي الوقت نفسه، فإن تزايد التوترات في الشرق الأوسط أثار قلقاً حيال المعروض النفطي من الخام.

وتلقت أسعار الخام الدعم كذلك من البيانات الأولية بشأن المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/كانون الأول والتي أظهرت هبوطاً بنحو 7.8 مليون برميل على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الجمعة.

ومع ذلك كانت المكاسب محدودة مع إعلان بيانات النشاط الصناعي في الصين والتي أظهرت تراجع مؤشر مديري المشتريات بأكثر من التوقعات وإن كان لا يزال داخل نطاق التوسع في النشاط.

ويمثل شهر يناير/كانون الثاني الجاري بداية تنفيذ تعديل اتفاقية خفض الإنتاج التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام من خارجها لتصبح 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً، وهو القرار المفترض أن يظل سارياً حتى نهاية الربع الأول.

وبحلول الساعة 7:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 66.38 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 61.31 دولار للبرميل.

يذكر أن أسواق النفط كانت متوقفة عن التداول أمس الأربعاء في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد.

ونجح خامي برنت ونايمكس من تسجيل مكاسب سنوية في عام 2019 هي الأكبر منذ عام 2016.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 3-1-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 3-1-2020

أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام

أسعار المنازل البريطانية تنمو بأسرع وتيرة في عام

مساء dmc - حماية المستهلك يلزم المحال والمطاعم ومقدمي الخدمات بفاتورة الأسعار شاملة الضريبة

مساء dmc - حماية المستهلك يلزم المحال والمطاعم ومقدمي الخدمات بفاتورة الأسعار شاملة الضريبة

اليوم - لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع اليوم للإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

اليوم - لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع اليوم للإعلان عن أسعار الوقود الجديدة