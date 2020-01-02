النفط يرتفع مع التفاؤل التجاري والتوترات بالشرق الأوسط

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أولى جلسات العام الجديد اليوم الخميس، مع التفاؤل التجاري والتوترات في الشرق الأوسط.

وتأثر الذهب الأسود إيجاباً من التفاؤل الذي خيّم على المستثمرين حيال الصفقة التجارية المحتمل توقيعها هذا الأسبوع بين أكبر اقتصادين حول العالم، كونها قد تساهم في تقليص المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي على الخام.

وفي الوقت نفسه، فإن تزايد التوترات في الشرق الأوسط أثار قلقاً حيال المعروض النفطي من الخام.

وتلقت أسعار الخام الدعم كذلك من البيانات الأولية بشأن المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/كانون الأول والتي أظهرت هبوطاً بنحو 7.8 مليون برميل على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الجمعة.

ومع ذلك كانت المكاسب محدودة مع إعلان بيانات النشاط الصناعي في الصين والتي أظهرت تراجع مؤشر مديري المشتريات بأكثر من التوقعات وإن كان لا يزال داخل نطاق التوسع في النشاط.

ويمثل شهر يناير/كانون الثاني الجاري بداية تنفيذ تعديل اتفاقية خفض الإنتاج التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام من خارجها لتصبح 1.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 1.2 مليون برميل يومياً، وهو القرار المفترض أن يظل سارياً حتى نهاية الربع الأول.

وبحلول الساعة 7:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 66.38 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 61.31 دولار للبرميل.

يذكر أن أسواق النفط كانت متوقفة عن التداول أمس الأربعاء في عطلة رسمية احتفالاً بالعام الجديد.

ونجح خامي برنت ونايمكس من تسجيل مكاسب سنوية في عام 2019 هي الأكبر منذ عام 2016.