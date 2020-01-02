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السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين على أرامكو السعودية والمراعي

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السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين على أرامكو السعودية والمراعي السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين على أرامكو السعودية والمراعي

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ صفقتين خاصتين، بقيمة إجمالية بلغت 38.85 مليون ريال، من خلال 1.19 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ صفقة خاصة على أرامكو السعودية، بنحو 37 مليون ريال عند سعر 32 ريالاً.

وبلغت قيمة الصفقة الثانية، 1.95 مليون ريال، من خلال 39.5 ألف سهم، وتنفيذها على سهم المراعي بسعر 49.35 ريال

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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