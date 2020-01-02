السوق السعودي يعاود مكاسبه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءً إيجابياً، في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ ليعاود مكاسبه، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.32 بالمائة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 26.4 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,385.28 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 19.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 435.6 مليون ريال من خلال 20 ألف صفقة.

وتصدر "أرامكو السعودية" نشاط الأسهم بالقيمة، في هذه الأثناء بقيمة بلغت 66.96 مليون ريال، من خلال مليوني سهم، وسجل ارتفاعاً نسبته 0.28 بالمائة.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر "الاتصالات" مكاسب القطاعات الكبرى، بعد ارتفاعه 0.73 بالمائة، وصعد "البنوك" 0.44 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.22 بالمائة و0.13 بالمائة، على التوالي.

واقتصر اللون الأحمر، على قطاعي تجزئة السلع الكمالية والنقل، بتراجع نسبته 0.2 بالمائة و0.13 بالمائة، لكل منهما على الترتيب.

وتصدر "الكابلات" الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 10 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "وفرة" الذي هبط 1.1 بالمائة.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 0.13 بالمائة، في تلك الأثناء، بخسائر بلغت نحو 9.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,946.80 نقطة.

وتراجع "الصمعاني" وحيداً، بتراجع نسبته 2.24 بالمائة، ليهبط بالمؤشر، واقتصرت المكاسب على سهم "التطويرية الغذائية" الذي صعد 0.78 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات أمس الأربعاء، بتراجع نسبته 0.36 بالمائة؛ بضغط من قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

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