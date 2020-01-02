أخبار عاجلة

مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تثير ضجة بمكياج يظهرها ببشرة سوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يعاود مكاسبه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

Google+ Print
السوق السعودي يعاود مكاسبه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات السوق السعودي يعاود مكاسبه بالمستهل.. وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول" أداءً إيجابياً، في مستهل جلسة اليوم الخميس؛ ليعاود مكاسبه، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.32 بالمائة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 26.4 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,385.28 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 19.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 435.6 مليون ريال من خلال 20 ألف صفقة.

وتصدر "أرامكو السعودية" نشاط الأسهم بالقيمة، في هذه الأثناء بقيمة بلغت 66.96 مليون ريال، من خلال مليوني سهم، وسجل ارتفاعاً نسبته 0.28 بالمائة.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر "الاتصالات" مكاسب القطاعات الكبرى، بعد ارتفاعه 0.73 بالمائة، وصعد "البنوك" 0.44 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والمواد الأساسية 0.22 بالمائة و0.13 بالمائة، على التوالي.

واقتصر اللون الأحمر، على قطاعي تجزئة السلع الكمالية والنقل، بتراجع نسبته 0.2 بالمائة و0.13 بالمائة، لكل منهما على الترتيب.

وتصدر "الكابلات" الأسهم الرابحة، بارتفاع نسبته 10 بالمائة، وكانت أكبر الخسائر لسهم "وفرة" الذي هبط 1.1 بالمائة.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 0.13 بالمائة، في تلك الأثناء، بخسائر بلغت نحو 9.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,946.80 نقطة.

وتراجع "الصمعاني" وحيداً، بتراجع نسبته 2.24 بالمائة، ليهبط بالمؤشر، واقتصرت المكاسب على سهم "التطويرية الغذائية" الذي صعد 0.78 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات أمس الأربعاء، بتراجع نسبته 0.36 بالمائة؛ بضغط من قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

ترشيحات:

حصاد 2019.. صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي يقفز لـ24.3 مليار دولار

اليوم.. 10 بورصات عربية تعود للعمل بعد إجازة العام الجديد

مع انطلاق 2020.. كيف يرى المحللين مسار بورصات الخليج في يناير؟

حصاد 2019.. طرح أرامكو ينعش مكاسب بورصات الخليج وقفزة قياسية للكويتي

حصاد 2019.. القطاع الخاص فرس الرهان للاقتصاد السعودي

محللون: عوامل هامة تحدد ملامح السوق السعودي في 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري