توضيح من المياه الوطنية السعودية بشأن كفاءة العدادات الذكية

الرياض ـ مباشر: أكدت شركة المياه الوطنية السعودية، أن جميع العدادات الذكية التي جرى تركيبها أو استبدالها تعمل بكفاءة عالية، كما أنها تأخذ القراءات آلياً دون تدخل بشري.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، أنها تواصلت مع أحد العملاء في المدينة المنورة، كان لديه شكوك في عدم كفاءة العداد الخاص به، وبين ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً.

وبيّنت الشركة أنها وجهت الفرق الفنية المختصة لاختبار العداد الذكي الخاص بالعميل، للتأكد من دقة قراءاته، بالإضافة إلى الكشف عن التسربات الداخلية بعقاره.

وأشارت المياه الوطنية، إلى أنه بعد الفحص الفني، تبين وجود تسربات في منزل العميل كانت هي السبب وراء ارتفاع استهلاك المياه الذي سجله العداد الذكي بشكل صحيح.

وأكدت الشركة أن العدادات الذكية ركيزة أساسية في مسيرتها للتحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وربط المنظومات لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات والكفاءة التشغيلية؛ وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما أوضحت أن استخدام العدادات الذكية على الصعيد العالمي في تزايد مستمر سنوياً وعلى نطاق واسع لما لها من خصائص وميزات متقدمة وداعمة للعمليات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات.

وذكرت الشركة أنها أطلقت في منتصف أكتوبر الماضي مبادرة "رشّد" التي تستهدف خدمة 1000 عميل، وذلك بالكشف عن التسربات الداخلية في منازلهم ومعالجتها؛ ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة.

وأفادت المياه الوطنية أن 93 بالمائة من منازل العملاء التي تم الكشف عليها ضمن المبادرة كانت تعاني التسربات، مشيرةً إلى أن 20 فرقة فنية متخصصة بدأت في التواصل مع العملاء منذ إطلاق المبادرة.

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