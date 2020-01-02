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مساهمو "الأحساء" يناقشون زيادة رأس المال فبراير المقبل

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مساهمو "الأحساء" يناقشون زيادة رأس المال فبراير المقبل مساهمو "الأحساء" يناقشون زيادة رأس المال فبراير المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأحد 2 فبرار/شباط 2020، لمناقشة زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنه سيتم التصويت على زيادة رأسمال الشركة 50.47 بالمائة، من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال.

وأشارت إلى أن سبب زيادة رأس المال، هو الاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة السلام للخدمات الطبية.

وبينت الشركة أنه سيتم طريق إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية تصل إلى نحو 24.73 مليون سهم عادي، يتم توزيعها على ملاك شركة السلام للخدمات الطبية كل حسب نسبة ملكيته.

كما أوضحت أن قرار الزيادة سيكون نافذاً على جميع المساهمين، بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على تعديل عدد من المواد من النظام الأساسي للشركة.

وأكدت أن صفقة الاستحواذ تتضمن طرفاً ذا علاقة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على طلب شركة الأحساء للتنمية بزيادة رأسمالها، لغرض الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية.

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