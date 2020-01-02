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"مشاركة ريت" يوصي بتوزيع 30.8 مليون ريال لمالكي الوحدات

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"مشاركة ريت" يوصي بتوزيع 30.8 مليون ريال لمالكي الوحدات "مشاركة ريت" يوصي بتوزيع 30.8 مليون ريال لمالكي الوحدات

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مشاركة المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "مشاركة ريت"، بقيمة 30.8 مليون ريال، عن النصف الثاني من 2019، بواقع 0.35 ريال لكل وحدة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات، بنهاية يوم الثلاثاء 7 يناير / كانون الثاني 2020، (نهاية يوم التداول بتاريخ 5 يناير / كانون الثاني 2020).

وأشارت إلى أنه سيتم صرف الأرباح، خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أن التوزيعات تمثل 3.5 بالمائة، من السعر الأولي للوحدة، وتصل نسبتها إلى نحو 3.46 بالمائة، من صافي قيمة الأصول.

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