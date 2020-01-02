إعلان شركة الأحساء للتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الثالث )

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة كما يلي:

أ- القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (490,000,000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (737,320,690) ريال سعودي.

ب- عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (49,000,000) سهم وبعد الزيادة تمثل (73,732,069) سهم بزيادة بنسبة (50.47%).

ج- سبب زيادة رأس المال: الاستحواذ على كامل حصص الشركاء في (شركة السلام للخدمات الطبية) الشركة المراد الاستحواذ عليها عن طريق اصدار أسهم جديدة من (شركة الاحساء للتنمية) بالقيمة الاسمية وبإجمالي عدد أسهم 24,732,069 سهم عادي يتم توزيعها على ملاك الشركة المراد الاستحواذ عليها (شركة السلام للخدمات الطبية) كلاَ حسب نسبة ملكيته.

(تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال (شركة الاحساء للتنمية) لغرض الاستحواذ على شركة غير مدرجة (شركة السلام للخدمات الطبية) على الرابط https://cma.org.sa/Market/Circulars/Documents/Al%20ahsa_Development.pdf )

د- تاريخ نفاذ الزيادة في راس المال: سيكون قرار الزيادة نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.

هـ- أطراف ذات علاقة: الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال

علماً بأن أصوات الأطراف ذوي العلاقة لن تُحتسب خلال التصويت على قرارات صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

2- التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال. (مرفق)

3- التصويت على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والخاصة دعوة الجمعيات. (مرفق)

4- التصويت على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة والخاصة تقارير اللجنة. (مرفق)