أخبار عاجلة

مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع -
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق -
محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للاستقرار عالمياً بعد بيانات اقتصادية -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل ريش ضأن مع الزبادي -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل قدرة قادر -
من مطبخ أسامة | طريقة عمل فطاير باللبنة والسمسم -
منقذ فتاة المنصورة للجمعة فى مصر منظر التحرش مكانش يرضي ربنا -
تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تثير ضجة بمكياج يظهرها ببشرة سوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اليوم.. 10 بورصات عربية تعود للعمل بعد إجازة العام الجديد

Google+ Print

مباشر- محمود جمال: أظهرت إحصائية أعدها "مباشر" أن 10 بورصات عربية ستعود اليوم الخميس للتداول ، وذلك بعد انتهاء عطلة العام الميلادي 2020.

ووفقاً لبيانات رسمية، تعود اليوم  4 بورصات خليجية فقط من بين 10 بورصات عربية، هي: (دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين). فيما ستعود بورصة الكويت للعمل يوم الأحد المقبل.

وفيما يلي مواعيد عطلة العام الجديد، وتاريخ استئناف العمل:

يشار إلى أن بورصات الخليج أنهت تداولات العام الماضي على ارتفاعات قياسية بدعم ترقية الأسواق الناشئة وطرح أرامكو وهدوء الحرب التجارية وتحقيق نتائج فائق لبعض الشركات الكبرى في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019.

فيما تستكمل اليوم بورصتي ومسقط التداول للجلسة الثانية على التوالي بالعام الجديد. حيث أن تلك البورصات لم تعلن عن إجازة خلال تلك العطلة؛ وبالتالي ستعمل بشكل طبيعي.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، في جلسة أمس الأربعاء، اولى جلسات العام الجديد 2020، بضغط من هبوط القطاعات القيادية وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات أولى جلسات العام 2020، بنسبة 0.44 بالمائة، ليغلق عند مستوى 3998.88 نقطة، رابحاً 17.7 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء الماضي.

ترشيحات:

مع انطلاق 2020.. كيف تستقبل أسواق الخليج تداولات يناير؟

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري