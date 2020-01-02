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إعلان شركة مشاركة المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت

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إعلان شركة مشاركة المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت إعلان شركة مشاركة المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت
بند توضيح مقدمة تعلن مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يوليو حتى 31 ديسمبر 2019 م نوع التوزيع أرباح نقدية فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 12/05/1441ه الموافق 07/01/2020م (نهاية يوم التداول بتاريخ 10/05/1441ه الموافق 05/01/2020م). إجمالي الأرباح الموزعة إجمالي الأرباح الموزعة 30,800,000 ريال سعودي. عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 88000000 قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.35 نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 3.5 نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 3.46 نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1441-05-12 الموافق 2020-01-07 تاريخ دفع التوزيعات تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق . معلومات اضافية كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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