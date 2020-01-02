شركة استثمار تتوقع تغيراً محدوداً في إنتاج النفط السعودي 2020

الرياض – مباشر: توقعت شركة "جدوى للاستثمار"، العاملة في إدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أن يشهد إنتاج النفط السعودي تغيرا محدودا على أساس سنوي عام 2020.

وأوضحت الشركة في تقرير حصل عليه "مباشر"، اليوم الأربعاء، أن متوسط حجم الإنتاج النفطي من بداية العام وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بلغ نحو 9.8 مليون برميل في اليوم، في حين استقر الإنتاج خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عند 9.9 مليون برميل يوميا.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.4 في المئة بنهاية الربع الثالث 2019 "42 في المئة بالناتج الإجمالي المحلي الكلي".

وتوقعت الشركة أن تستقر صادرات الخام حول المستويات الحالية العام المقبل، لافتة إلى أن متوسط حجم الصادرات خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 7 ملايين برميل يوميا.

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