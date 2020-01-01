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بزيادة 4%.. الخطوط الحديدية السعودية تنقل 1.8مليون مسافر خلال 2019

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بزيادة 4%.. الخطوط الحديدية السعودية تنقل 1.8مليون مسافر خلال 2019 بزيادة 4%.. الخطوط الحديدية السعودية تنقل 1.8مليون مسافر خلال 2019

 

الرياض – مباشر: نقلت الخطوط الحديدية بالمملكة العربية ، 1.8 مليون مسافر خلال عام 2019 بين محطاتها الأربع "الرياض والدمام والهفوف وبقيق".

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمملكة، أن الزيادة في عدد الركاب تتجاوز الـ70 ألف راكب مقارنة بالعام السابق 2018، وبنسبة نمو بلغت 4.06 في المئة، لاسيما وأن عدد الركاب في ذلك العام بلغ (1,734,744) راكب.

وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقل الخطوط الحديدية أعلى عدد من الركاب المسافرين على متن قطاراتها بين محطاتها الـ4 خلال عام 2019، والبالغ 170,529 راكب، في الوقت الذي بلغ به متوسط عدد الركاب المنقولين يوميا قرابة الـ5 آلاف راكب، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة.

وتتوقع الخطوط الحديدية استمرار النمو في عدد الركاب المسافرين خلال العام الحالي 2020، مقارنة بعام 2019، وذلك نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات في ظل العمل الدائم على رفع كفاءة التشغيل والتطوير المستمر للخدمات المقدمة.

وتمتد شبكة الخطوط الحديدية القائمة بين المدن في السعودية نحو 4 آلاف كليو متر، إضافة إلى وجود خطة لزيادة هذه الشبكة بإضافة نحو 2.5 ألف كيلومتر

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