حصاد 2019..صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودي يقفز لـ24.3 مليار دولار

الرياض – السيد جمال: شهد عام 2019، أرقاماً قياسية بسوق الأسهم السعودية- تداول على المستويات كافة، ليكون بمثابة عاماً استثنائياً للسوق بشكل عام، ولفئات المستثمرين الأجانب بشكل خاص؛ بدعم من الترقيات بالمؤشرات العالمية وإطلاق قرارات جديدة تمكن المستثمرين الأجانب لا سيما الاستراتيجيين برفع حصة تملكهم بالشركات.

كان السوق السعودية خلال العام، قبلة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في ظل التطورات التنظيمية التي قادتها هيئة السوق المالية، لتصبح بنهاية العام ضمن قائمة الكبار؛ بدعم من طرح العملاق "أرامكو" حصة من أسهمه في "تداول" جذب معه المستثمرين من شتى بقاع الأرض.

وشهد عام 2019 تدفق استثمارات أجنبية بصافي 91.18 مليار ريال (24.31 مليار دولار)؛ تمثل حصيلة صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من خلال تداولاتهم على أسهم السوق الرئيسي- تاسي على مدار العام، وفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند على بيانات "تداول".

وقفزت مشتريات الأجانب الصافية بالأسهم السعودية بنسبة 3118.6 بالمائة خلال عام 2019 (تضاعفت أكثر من 31 مرة)، مقارنة بقيمتها في العام السابق والبالغة 2.83 مليار ريال (755.43 مليون دولار).

ونفذ المستثمرين الأجانب – المؤهلون والاستراتيجيون والمقيمون وعبر اتفاقيات المبادلة وآخرين – عمليات شراء على الأسهم السعودية بقيمة إجمالية 239.22 مليار ريال (63.79 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة بمشتريات إجمالية بلغت 58.11 مليار ريال (15.5 مليار دولار) في عام 2018.

وارتفعت مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية بنسبة 311.66 بالمائة في العام 2019، بزيادة قيمتها 181.11 مليار ريال (48.29 مليار دولار).

وعلى مستوى عمليات البيع، سجلت ارتفاعا من 55.28 مليار ريال (14.74 مليار دولار) في عام 2018، إلى 148.04 مليار ريال (39.48 مليار دولار) في العام الماضي.

وزادت قيمة عمليات بيع المستثمرين الأجانب بنحو 167.8 بالمائة في العام الماضي على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 92.76 مليار ريال (24.74 مليار دولار) عن العام 2018.

وخلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني، سجلت تعاملات الأجانب بالأسهم السعودية مشتريات صافية قيمتها 4.29 مليار ريال (1.14 مليار دولار)؛ حصيلة الفارق بين مشتريات إجمالية بـ17.26 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، مقابل مبيعات قيمتها 12.98 مليار ريال (3.46 مليار دولار).

وكانت أغلب التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران؛ بصافي 17.62 مليار ريال (4.69 مليار دولار)، و16.16 مليار ريا4.31 ل (مليار دولار) على التوالي.

52.8 مليار دولار ملكية الأجانب بالأسهم السعودية

وبالنسبة لقيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية، شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2019 على أساس سنوي بارتفاعها بواقع 128 بالمائة، وبزيادة قيمتها 111.16 مليار ريال (29.64 مليار دولار) عن العام الماضي، وفقا لإحصائية "مباشر".

ووصل إجمالي قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 86.84 مليار ريال (23.16 مليار دولار) في نهاية عام 2018.

وبلغت نسبة ملكية الأجانب من إجمالية قيمة ملكية الأسهم بالسوق 2.19 بالمائة بنهاية عام 2019؛ إذ شهدت تغيرا بالشهر الأخير من العام بعد إدراج شركة أرامكو السعودية، التي قفزت بالقيمة السوقية للبورصة السعودية بشكل ملحوظ.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية – بعد إدراج شركة أرامكو – بنسبة 385.6 بالمائة بنهاية عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 7.167 تريليون ريال (1.91 تريليون دولار).

ووصلت قيمة الأسهم المدرجة في المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية عام 2019 نحو 9.03 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار)، مقارنة بـ 1.86 تريليون ريال (495.61 مليار دولار) في نهاية عام 2018.

محفزات على مدار العام

شهد سوق الأسهم السعودية- تداول العديد من المحفزات خلال العام 2019؛ جاء على رأسها ترقية "تداول" في مؤشر "إم إس سي آي" – مورجان ستانلي سابقاً - على مرحلتين في مايو/ أيار وأغسطس/ آب، ليصل وزنه النسبي بمؤشر الأسواق الناشئة إلى 2.83 بالمائة، الذي تقدر حجم أصوله بـ1.8 تريليون دولار.

وكان الانضمام الآخر لـ"تداول" ضمن مؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة دافعاً لتعاملات الأجانب بالسوق السعودي خلال العام الماضي؛ و تم تنفيذ 4 مراحل من الانضمام للمؤشر ضمن 5 مراحل، بواقع 75 بالمائة، ليكتمل الانضمام في شهر مارس/ آذار 2020 بنسبة 100 بالمائة.

ومن بين المحفزات التي شهدها السوق، إصدار مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، في 26 يونيو/ حزيران 2019، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة..

وتهدف التعليمات إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

وقالت الجزيرة كابيتال إن إدراج شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو في مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة بوزن 0.16 بالمائة و0.47 بالمائة على التوالي، أدى إلى زيادة التدفقات الأجنبية للسوق السعودي، مع تدفق إضافي بقيمة 2.4 مليار ريال و1.4 مليار ريال (بإجمالي 3.8 مليار ريال تدفقات).

ولفتت الجزيرة كابيتال، إلى أن السعودية سجلت ارتفاعاً كبيراً في التدفقات الأجنبية خلال عام 2019؛ نتيجة الإدراج في المؤشرات العالمية.

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