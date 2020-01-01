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هيئة السوق تعتمد طرح صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية

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هيئة السوق تعتمد طرح صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية هيئة السوق تعتمد طرح صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية

الرياض- مباشر: وافقت هيئة السوق المالية بالسعودية على طلب شركة الإنماء للاستثمار طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك المحلية - قصيرة الأجل" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأعلنت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية -قصيرة الأجل" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأوضحت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، ويجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية -قصيرة الأجل" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، وقرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 

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