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سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.36% بأولى جلسات 2020

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.36% بأولى جلسات 2020 سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.36% بأولى جلسات 2020

الرياض- مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، اليوم الأربعاء، اولى جلسات العام الجديد 2020، بضغط من هبوط القطاعات القيادية وتضم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وهبط المؤشر العام بنسبة 0.36 بالمائة إلى مستوى 8358.85 نقطة فاقداً 30.38 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم الكابلات السعودية بنسبة 9.91 بالمائة، وتلاه سهم ساكو بنسبة 5.57 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم مجموعة السريع بنسبة 5.79 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم المجموعة السعودية بنسبة 2.75 بالمائة، والكثيري بنسبة 2.42 بالمائة، كما تراجع أداء سهم التأمين العربية بنسبة 2.37 بالمائة.

وتصدّر سهم أرامكو السعودية السيولة بنحو 247.285 مليون ريال، فيما كان سهم تعليم ريت الأنشط من حيث السيولة بنحو 16 مليون سهم.

وشهدت التداولات وشهدت التداولات تراجعاً بالمقارنة بجلسة أمس الثلاثاء حيث بلغت قيمة التداولات  3.23 مليار ريال، مقابل  4.26 مليار ريال سيولة السوق أمس، كما تراجعت كميات التداول  الى 146.52 مليون سهم مقابل 156.030 مليون سهم بنهاية تعاملات أمس.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك المتراجع بنسبة 0.71 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة المتراجع بنسبة 0.56 بالمائة، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18 بالمائة. 

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