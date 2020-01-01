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إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل" طرحاً عاماً

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إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل" طرحاً عاماً إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح صندوق الاستثمار المؤشر المتداول "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل" طرحاً عاماً

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الإنماء للاستثمار طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك المحلية - قصيرة الاجل" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ويمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

 إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات "صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الاجل" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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