تقرير أداء السوق المالية السعودية – التقرير الإحصائي السنوي2019 م

في نهاية عام 2019 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 8,389.23 نقطة مقارنة مع 7,826.73 نقطة كما في نهـاية عـام 2018 م مرتفعاً 562.5 نقطة أي بنسبة 7.19%. وقد حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 1 مايو حيث أغلق عند مستوى 9,361.96 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2019 م 9,025.44 مليار ريال أي ما يعادل (2,406.78 مليار دولار أمريكي) وذلك بإرتفاع بلغت نسـبته 385.51% مقارنة مع نهاية العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2019 م نـحو 880.14 مليار ريال أي ما يعادل (234.70 مليار دولار أمريكي)، مقابل 870.87 مليار ريال (232.23 مليار دولار أمريكي) للعام السابق بإرتفاع بلغت نسبته 1.06%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2019 م 28.40 مليون صفقة مقابل 25.01 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بإرتفاع بلغت نسبته 13.53%.

أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال عام 2019 م فقد بلغ 33.06 مليار سـهم مقابل 38.05 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بإنخفاض بلغت نسبته 13.13%.



* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.

بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2019 م، 250 يوماً مقابل 249 يوماً خلال 2018 م..