أخبار عاجلة

تظاهرات في باكستان وكشمير تنديدا باغتيال سليماني -
مقتل قاسم سليماني: نعرض آخر تفاصيل العملية التي هزت الشرق الأوسط -
الفاشونيستا الكويتية غدير سلطان تثير ضجة بمكياج يظهرها ببشرة سوداء -
هل أهان المغني المصري تميم يونس المرأة بأغنية سالمونيلا؟ -
الأخبار - موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة -
قصف أمريكي على "سليماني" وطهران تتوعد بالرد -
مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي تنخفض بأقل من المتوقع -
سهم "تسلا" يرتفع 4% عند مستوى قياسي جديد -
ارتفاع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات -
معتصمو ساحة التحرير ببغداد يدينون اغتيال المهندس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير أداء السوق المالية السعودية – التقرير الإحصائي السنوي2019 م

Google+ Print
تقرير أداء السوق المالية السعودية – التقرير الإحصائي السنوي2019 م تقرير أداء السوق المالية السعودية – التقرير الإحصائي السنوي2019 م

في نهاية عام 2019 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية (تداول) عند مستوى 8,389.23 نقطة مقارنة مع 7,826.73 نقطة كما في نهـاية عـام 2018 م مرتفعاً 562.5 نقطة أي بنسبة 7.19%. وقد حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 1 مايو حيث أغلق عند مستوى 9,361.96 نقطة.

 بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2019 م 9,025.44 مليار ريال أي ما يعادل (2,406.78 مليار دولار أمريكي) وذلك بإرتفاع بلغت نسـبته 385.51% مقارنة مع نهاية العام السابق.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2019 م نـحو 880.14 مليار ريال أي ما يعادل (234.70 مليار دولار أمريكي)، مقابل 870.87 مليار ريال (232.23 مليار دولار أمريكي) للعام السابق بإرتفاع بلغت نسبته 1.06%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2019 م 28.40 مليون صفقة مقابل 25.01 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بإرتفاع بلغت نسبته 13.53%.

أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال عام 2019 م فقد بلغ  33.06 مليار سـهم مقابل 38.05 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بإنخفاض بلغت نسبته 13.13%.


* بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات.
  بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2019 م، 250 يوماً مقابل 249 يوماً خلال 2018 م..

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

السعودية تصدر قواعد عمل لجان الفصل بالمنازعات الضريبية

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

السعودية تُصدر تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم بالاكتتابات الأولية

السعودية تُصدر تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم بالاكتتابات الأولية