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"ساب" يوصي بصرف أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني

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"ساب" يوصي بصرف أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني "ساب" يوصي بصرف أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقرر المجلس، وفقا لبيان للبنك على "تداول" اليوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية صافية بقيمة 1.234 مليار ريال، على 2.055 مليار ريال، بواقع 0.60 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، تمثل 6 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

وقال "ساب"، في بيانه، إن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الإعلان عنه وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وأضاف البنك، أن التوزيعات للمستثمرين الأجانب غير المقيمين ستخضع عند تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة؛ طبقاً لأحكام المادة الـ68 من نظام ضريبة الدخل والمادة الـ63 من لائحته التنفيذية.

وتراجعت أرباح البنك 0.09 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 1.061 مليار ريال، مقابل 1.062مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

وأنهى سهم البنك تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.3 بالمائة، لمستوى 34.25 ريالا.

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