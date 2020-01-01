مطالبات من الشورى السعودي للشؤون البلدية.. تتضمن شركة لإدارة الاستثمارات

الرياض – مباشر: طرح عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، بعض المطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية على هامش مناقشة المجلس التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1440/1439هـ.

ودعا عضو الشورى خالد الدغيثر، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى تخصيص الأعمال البلدية؛ التي تدار بعقود مكاتب استشارية في أمانات المدن، وتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي وإعادة تمكين وصنع الكفاءات السعودية للعمل البلدي، وتؤطر لمبدأ الشفافية والحوكمة في الأعمال الفنية المهنية.

واقترح عضو الشورى خالد العبداللطيف، إنشاء شركة عقارية متخصصة؛ تتولى إدارة واستثمار جميع العقارات البلدية التابعة للبلديات ضمن منظومة الاستثمار في القطاع البلدي.

وأكد عضو المجلس وائل الإدريسي، على أهمية تعزيز المتابعة والتفتيش على مشروعات البناء الخاصة؛ للحيلولة دون تجاوز المواصفات الواردة في رخص البناء.

واقترح العضو الأمير محمد آل سعود، أن تعتمد وزارة الشؤون البلدية والقروية على الكاميرات في الأحياء السكنية؛ لمراقبة المخالفات على الأراضي البيضاء والشوارع.

ونوه عضو الشورى الأمير خالد آل سعود، بأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعددها، مطالباً بإيجاد أفكار جديدة ومناسبة للبيئة للتخلص من النفايات ومعالجتها.

واقترح عضو المجلس سعدون السعدون، إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة، وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية محددة.

وأكد العضو عبد الله الفوزان، بأنه يجب على وزارة الشؤون البلدية القروية توزيع الخدمات التي تقدمها لتشمل المحافظات والأرياف؛ للحد من الهجرة للمدن الكبرى، لافتاً النظر إلى قلة عدد النساء العاملات في الوزارة.

وطالبت عضو الشورى لينا آل معينا، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام المحلات التجارية باستخدام الأكياس القابلة لتحلل المناسبة للبيئة.

ودعا عضو الشورى عطا السبيتي، إلى معالجة التشوه البصري في العديد من مدن المملكة، معرباً عن أمله في ضرورة استكمال مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول.

وطالب العضو عبدالله الجغيمان، وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد الأولويات والحرص على تنفيذ مشروعاتها بالجودة اللازمة والوقت المناسب، وبذل المزيد من الجهد في متابعة المقاولين المنفذين لمشروعاتها.

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