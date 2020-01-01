بند توضيح مقدمة يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-05-05 الموافق 2019-12-31 اجمالي المبلغ الموزع 1,234 مليون ريال سعودي (صافي أرباح) عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,054,794,522 سهم حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 6 تاريخ الأحقية ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الاعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق. تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق. معلومات اضافية ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شؤون المساهمين على الهاتف 4408440 011 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية إستلام مستحقاتهم.