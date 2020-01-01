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إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الرابع من 2019م

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إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الرابع من 2019م إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الرابع من 2019م
بند توضيح مقدمة تعلن شركة دراية المالية عن توزيع ارباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع من 2019 على النحو التالي: نوع التوزيع توزيع أرباح نقدية فترة استحقاق الأرباح ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 15/01/2020م، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. إجمالي الأرباح الموزعة إجمالي الأرباح الموزعة هو 20,060,000 ريال سعودي. عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 107507035 قيمة الربح الموزع لكل وحدة (ريال) 0.187 نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة % % 1.87 نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول % % 1.91 نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1440-10-27 الموافق 2019-06-30 أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1441-05-20 الموافق 2020-01-15 تاريخ دفع التوزيعات سيتم دفع التوزيعات خلال أسبوعي عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 02/02/2020م معلومات اضافية كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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