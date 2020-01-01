طرح أرامكو ينعش مكاسب بورصات الخليج في 2019..وقفزة قياسية للكويتي

الرياض – بدور الراعي: أدى طرح عملاق النفط السعودي أرامكو إلى تحقيق مكاسب قياسية بالقيمة السوقية لبورصات الخليج في العام المنتهي 2019، لتقود مكاسب الأسواق الخليجية مستحوذة على 97.7 بالمائة من إجمالي المكاسب السوقية.

ووفقاً لإحصائية لـ "مباشر" بلغ إجمالي المكاسب السوقية لبورصات الخليج السبعة نحو 1.955 تريليون دولار، منها 1.91 تريليون دولار من نصيب السوق السعودي الذي حقق قفزة في المكاسب السوقية بدعم مباشر من دخول شركة أرامكو وطرحها للاكتتاب العام في السوق في ديسمبر/ كانون الماضي.

ومن ناحية أخرى سجلت مؤشرات البورصة الكويتية مكاسب تاريخية خلال العام لتتصدر ارتفاعات أسواق الخليج، فيما انفرد سوق مسقط بالتراجع الوحيد من بين بورصات الخليج.

الكويتي الأفضل خليجياً

واحتلت بورصة الكويت صدارة الارتفاعات بين المؤشرات الخليجية ليسجل نمواً سنوياً بنحو 23.7 بالمائة بإنهائه تداولات العام عند مستوى 6282.46 نقطة مقارنة بإقفال عام 2018 عند النقطة 5079.56، لتبلغ المكاسب السنوية 1202.9 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول خلال العام بنحو 32.4 بالمائة عند مستوى 6975.96 نقطة بمكاسب بلغت 1708.6 نقطة مقارنة بإقفال عام 2018 عند النقطة 5267.36.

وتلاها بورصة البحرين بمكاسب قدرها 20.4 في المائة، بما يُعادل 272.92 نقطة، ليغلق عند 1610.18 نقطة، مُقابل 1337.26 نقطة في نهاية جلسات عام 2018.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 42.5 في المائة بما يُعادل 1177.8 نقطة إلى 3947.61 نقطة، مُقابل إغلاقه عند مستوى 2769.81 نقطة في نهاية العام الماضي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 18.3 في المائة، بما يُوازي 223.35 نقطة ليصل إلى 1439.62 نقطة، مُقابل 1216.27 نقطة.

كما حققت بورصة دبي المالية مكاسب سوقية خلال عام 2019، لتأتي بالمركز الثالث بين بورصات الخليج إلى مستوى 2764.86 نقطة مقارنة بإغلاق عام 2018 عند مستوى 2529.75 نقطة، بنمو نسبته 9.29 في المائة (أكبر وتيرة مكاسب سنوية منذ عام 2016)، عبر زيادة 235.11 نقطة بالمؤشر.

وقفز المؤشر العام للسوق- تاسي على مدار العام بنسبة 7.19 بالمائة، محتلا المركز الرابع بين ارتفاعات المؤشرات الخليجية ليربح أكثر من 562.50 نقطة بعدما وصل لمستويات الـ 8389.23 نقطة بنهاية العام مقابل 7826.73 نقطة إغلاق المؤشر في 2018.

كما واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيق المكاسب للعام الثاني على التوالي؛ بدعم عمليات الشراء القوية على الأسهم الكبرى التي ظهرت بعد مبادرات حكومية لتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب مستثمرين جدد.بنسبة 3.29 بالمائة، بما يُعادل 161.90 نقطة ليصل إلى 5075.77 نقطة، مُقابل 4915.07 نقطة في إغلاق آخر جلسات تداول عام 2018.

وسجلت بورصة قطر محصلة خضراء خلال تعاملات عام 2019، رغم التراجع الجماعي لأسهمها بفعل تجزئة الأسهم، وتباين بالتداولات بنسبة 1.23 بالمائة ليغلق تعاملات 2019 عند النقطة 10425.51، رابحاً 126.50 نقطة عن مستوياته بنهاية 2018.

ووصل المؤشر العام إلى أدنى مستوى له في العام الجاري بشهر مارس مسجلاً 10107.42 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى بشهر يناير 2019 عند النقطة 10720.31.

وسجلت القيمة السوقية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 582.745 مليار ريال (160.357 مليار دولار)، بتراجع 1.01 بالمائة عن مستواها في 31 ديسمبر 2018 البالغ 588.715 مليار ريال (162 مليار دولار).

مسقط المتراجع الوحيد

وفي المقابل كان المؤشر العام لسوق مسقط المتراجع الوحيد بين الأسواق الخليجية بنسبة 7.92 بالمائة، عند مستوى 3981.19 نقطة، بخسائر 342.55 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في نهاية العام 2018 بضغط الأداء السلبي للمؤشرات القطاعية مجتمعة، حيث هبط مؤشر الخدمات 17.19 بالمائة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 15.72 بالمائة، وانخفض كذلك مؤشر القطاع المالي 7 بالمائة.

97.7 بالمائة من نصيب السعودي من المكاسب السوقية.. وخسائر ببورصة قطر

وعلى صعيد المكاسب السوقية، استحوذ السوق السعودي على 97.7 بالمائة من إجمالي المكاسب السوقية لجميع بورصات الخليج، حيث صعد رأس المال السوقي نحو 7.166 تريليون ريال (1.91 تريليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للسوق السعودي إلى نحو 9.025 تريليون ريال، أو مايعادل 2.41 تريليون دولار، مقابل 1.858 تريليون ريال بنهاية عام 2018 بما يعادل 495.72 مليار دولار لتقفز بنسبة تتجاوز 385 بالمائة.

وتلاه السوق الكويتي الذي اقتنص نحو 1.24 بالمائة وحققت البورصة الكويتية مكاسب سوقية في 2019 بنحو 7.34 مليار دينار (24.3 مليار دولار)، لتصل إلى 36.35 مليار دينار بنهاية العام مقارنة بـ 29.01 مليار دينار في عام 2018، لترتفع 25.3 بالمائة على أساس سنوي.

وربح رأس المال السوقي لبورصة دبي بنهاية التعاملات السنوية بنسبة 9.1 في المائة ليصل إلى 374.17 مليار درهم (101.85 مليار دولار)، مقابل 342.85 مليار درهم (93.32 مليار دولار) بنهاية تعاملات العام الماض بقيمة قدرها 31.32 مليار درهم ( 8.5 مليار دولار).

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بمقدار 27.7 مليار درهم (7.54 مليار دولار) لتبلغ 523.9 مليار درهم، مُقابل 496.16 مليار درهم في عام 2018.

وقفزت القيمة السوقية لبورصة البحرين 23.6 في المائة، بما يُوازي 1.94 مليار دينار (5.11 مليار دولار) لتبلغ 10.13 مليار دينار (26.70 مليار دولار)، مُقابل 8.19 مليار دينار (21.59 مليار دولار).

وارتفعت القيمة السوقية لسوق مسقط بنحو 1.529 مليار دولار بنهاية العام 3.25 بالمائة، لتصل إلى 18.767 مليار ريال، مقابل 18.176 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وبمكاسب سوقية 590.34 مليون ريال.

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