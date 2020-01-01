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"تداول":5 صفقات خاصة على "تعليم ريت" بأقل من سعر التداول

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"تداول":5 صفقات خاصة على "تعليم ريت" بأقل من سعر التداول "تداول":5 صفقات خاصة على "تعليم ريت" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، خلال جلسة اليوم الأ{بعاء، تنفيذ 5 صفقات خاصة على صندوق "تعليم ريت" بأقل من مستويات تداول الصندوق خلال الجلسة.

ووفقا لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات بلغت نحو 180 مليون ريال، من خلال 16.01 مليون وحدة، وتم التنفيذ بسعر 11.24 ريال، لجميع الصفقات.
 
وتم تداول "تعليم ريت" بجلسة الخميس، بين مستويات 12.66 ريال و12.50 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر حتى هذه للحظات على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

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