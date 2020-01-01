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وزير الصناعة السعودي يحدد ملامح عمل الوزارة..بعد مباشرة مهامها رسمياً

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وزير الصناعة السعودي يحدد ملامح عمل الوزارة..بعد مباشرة مهامها رسمياً وزير الصناعة السعودي يحدد ملامح عمل الوزارة..بعد مباشرة مهامها رسمياً

الرياض ـ مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه مع بداية العام الجديد تبدأ الوزارة مزاولة مهامها بشكل رسمي، وتطمح أن نكون مثالاً لوزارات المستقبل في الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة.

وأضاف بندر بن إبراهيم الخريف، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن السياسات والتشريعات ستكون أساساً لتحقيق الأهداف، وسوف يكون المستثمر مركز اهتمام الوزارة.

وأشار الوزير أنه سيعمل على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة.

وأشاد الخريف بما تلقته الوزارة من دعم خلال فترة التأسيس، من قبل زير الطاقة وفريقه ومن كافة الوزراء والوزارات.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أغسطس/آب الماضي أمراً ملكياً، بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تبدأ أعمالها في الأول من يناير الجاري، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً لها.

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